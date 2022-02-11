Издание Znak ответит перед Пригожиным в суде Екатеринбурга

Юридическая служба компании «Конкорд» сообщила, что исковое заявление предпринимателя Евгения Пригожина к изданию Znak приняли к производству в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.

Предварительное судебное заседание должно пройти 30 марта. Речь в иске идет об опубликованной журналистами недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство предпринимателя. В статье утверждается, что Пригожин якобы является организатором череды информационных атак на правительство Петербурга. Кроме того, Znak заявлял, что бизнесмен якобы имеет отношение к организациям, предоставляющим социальное питание в городе.

Юридическая служба компании «Конкорд» также отметила, что чрезвычайно важно проверять сведения, готовящиеся к публикации. Журналистов призвали тщательнее заниматься анализом данных, а также придерживаться норм журналистской этики.

Сам Пригожин, ранее комментируя публикацию издания, заявил, что некоторые «малопрофессиональные болтуны» хайпуют на теме мусора и городских проблем Петербурга. Целью таких СМИ обычно является создание эффекта информационной войны.