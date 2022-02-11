Джо Байден перепутал Афганистан с Украиной

Президент США Джозеф Байден перепутал Афганистан сначала с Украиной, а после с Ираком. Очередная оговорка главы Белого дома произошла во время интервью журналисту телеканала NBC, который задал уточняющий вопрос по поводу вывода американских войск из Афганистана летом 2021 года.

«У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину. То есть, простите, Ирак. Афганистан. Этого добиться было невозможно», — посетовал Байден.

При этом президент Соединенных Штатов уточнил, что подходящего времени для вывода войск «не существует». Пентагону пришлось бы значительно увеличить численность военнослужащих США в Афганистане, если бы этого не произошло, добавил Джо Байден, и тогда армия ввязалась бы в «войну на истощение» с противоборствующими силами.