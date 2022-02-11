Глава ОКР не исключил, что решение по допинг-пробе Валиевой могли задержать намеренно

Решение по допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой могли специально придержать до завершения командного турнира на пекинских Играх-2022, считает глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Руководитель ОКР отметил, что у него вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Петербурге, и 8 февраля, когда о ней стало известно общественности.

«В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц», — цитирует ТАСС Позднякова.

Он не исключил, что некие лица могли придерживать допинг-пробу 15-летней россиянки до момента окончания командных соревнований фигуристов в Пекине.

Напомним, на прошлой неделе Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по результатам командника по фигурному катанию на ОИ-2022 является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан в конце прошлого года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку. Спортсменка подала апелляцию и выиграла. Вердикт о распределении медалей командного турнира будет принят Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне после рассмотрения апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) на отмену временного отстранения Валиевой.