Выпадение волос после COVID-19 можно предотвратить с помощью приема витаминов D и B12

Дефицит витаминов может привести к выпадению волос после COVID-19. Об этом сообщил инфекционист Сергей Васильев.
Медицинский специалист рекомендовал сдать анализы, чтобы выявить нехватку тех или иных компонентов в организме. Выпадение волос часто происходит из-за недостаточного количества витаминов D и B12.
«При их дефиците обязательно обратиться к врачу, самостоятельно принимать витамины не нужно. Целесообразно обратить внимание на рацион питания. Употреблять в пищу больше рыбы, овощей и фруктов», — цитирует Васильева RT.
Кроме того, после перенесенного коронавируса ногти могут стать ломкими. Данное явление возникает из-за снижения кровообращения. Об этом ранее предупредил кандидат медицинских наук Николай Крючков.