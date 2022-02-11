Дети и «соколы» Жириновского. Кто станет новым лидером ЛДПР

Из стана ЛДПР доносятся тревожные вести: лидер партии госпитализирован. Мы уверены, что с Владимиром Вольфовичем все будет хорошо и, конечно, желаем ему здоровья. Тем не менее время неумолимо: рано или поздно партийцам придется выбирать себе другого вожака. Вопрос: кто может заменить Вольфовича в кресле главы ЛДПР? И вообще сможет ли? Мы обратились к экспертам.

Владимир Жириновский вызывает к себе только уважение. С годами он заматерел, став одним из самых ярких политиков России. Пожалуй, в рейтинге ему можно отдать «серебро». И дело даже не в эскападах, экстравагантности — это больше маска. И даже не во фразах на грани фола, которые тут же уходили в народ.

Постепенно ЛДПР стала не просто проектом псевдооппозиции, чтобы оттянуть на себя голоса критично настроенных к власти граждан. И не просто декорацией в Думе, чтобы создать картину присутствия здесь различных политических взглядов. У партии появилась еще одна функция – на ней апробировали смелые идеи, делали «прививку». Так, именно Жириновский предложил создать федеральные округа – и мысль материализовалась.

Что теперь? Выстоит ли ЛДПР, чей имидж держится на мощнейшей ауре Владимира Вольфовича? Будущее этой партии спрогнозировал для «Политики Сегодня» профессор Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов:

«По поводу ЛДПР могу сказать, что фигуры, равной Жириновскому по харизме и опыту, в партии нет. Возможен номинальный лидер и коллективное руководство. В числе подобных кандидатур мне видятся Нилов, Диденко, Дегтярев. Сын Жириновского Лебедев на фоне этих фигур проигрывает. Хотя, учитывая персоналистский характер партии, может стать наследником власти отца».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В свою очередь политолог из Ярославля Илья Шестериков полагает, что сыграет все-таки родственная составляющая и пост лидера партии может перейти по наследству:

«По-человечески желаю выздоровления Владимиру Вольфовичу. Но ЛДПР — лидеро-центристская партия. Наравне с КПРФ одна из самых старых партий. При этом в КПРФ кроме Зюганова на слуху Грудинин, Рашкин, Афонин и др. А в ЛДПР, напрягшись, обыватель может вспомнить разве что Малышкина (кандидата в президенты) и Игоря Лебедева (как сына)».

Эксперт напомнил, что в 2008-2010-х годах ходили разговоры о возможном преемнике Жириновского, но, как известно, скамейка запасных пустовала все эти годы. Таким образом, в ситуации форс-мажора заменить лидера просто некем. Скорее всего, руководство партией возьмет на себя сын Жириновского Игорь, делает предположение наш собеседник.

Политтехнолог Валерий Смородников отметил, что ЛДПР, как субъект российского политического расклада, как один из долгожителей, безусловно, приковывает к себе внимание и имеет своего избирателя. Но, к сожалению, истинный портрет этого избирателя социологами так и не сформулирован:

«Почему за них голосуют, никто не понимает. Если лидер партии раньше был даже неким фриком от политики и своим эпатажем привлекал внимание, то каких-то конструктивных предложений было очень немного. Они всегда были критиками, в позиции противостояния, и в этом их сила», - отметил Смородников.

Эксперт считает, что в пользу этой партии нередко происходит ситуативное голосование.

«Да, были яркие вспышки, но они выглядят как случайные, тот же Хабаровск. Когда голосование проходило больше не «за», а «против» того, на кого сделала ставку власть. То есть это больше не победа ЛДПР, а проигрыш «партии власти». И если смотреть на преемников, то есть список фамилий, которые при прочих равных для граждан одинаковы. Да и решение о новом лидере вряд ли будет приниматься внутри партии», – считает он.

Telegram-канал «Пулемет Дегтярева» / Telegram-канал «Пулемет Дегтярева»

Партийная система ЛДПР, как считает Валерий Смородников, выстроена так, что это декларирование идей и принципов самого Владимира Вольфовича.

«Кто может заменить лидера? Яркий [Алексей] Диденко из Томска (глава комитета ГД по региональной политике, замглавы фракции ЛДПР - прим.ред.) все-таки не зрел для такого уровня, не развился или не дали развиться. Хабаровский губернатор [Михаил] Дегтярев? У него, кроме статуса, других достоинств немного. То есть у многих в ближнем кругу есть доля потенциала, но не более», — добавил эксперт.

С уходом Жириновского партия, по его мнению, однозначно просядет. Столь же харизматичных людей, которых бы растили в масштабах именно федеральной политической силы, сейчас в ее рядах не наблюдается. «Соколы Жириновского» по большей части так и не переросли своего «орла».