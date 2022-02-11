Телеведущий Шейнин напомнил Западу о «страшном» намеке Лаврова об эвакуации дипломатов

Российский телеведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет» пригрозил Западу после слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможной эвакуации дипломатов с Украины.

Британский премьер Борис Джонсон до этого заявил, что сейчас наступает самый опасный момент в ситуации вокруг украинского государства. Лавров в ответ на это высказывание тонко намекнул на то, что именно Запад провоцирует обострение обстановки.

«Между прочим, Лавров сегодня про это хорошо сказал. Цитирую почти дословно: "Может быть, англосаксы что-то такое знают, и, может, нам стоит членов семей своих дипломатов тоже из Киева вывезти?"» — напомнил Шейнин.

Журналист подчеркнул, что Москва может прибегнуть к эвакуации семей сотрудников посольств из других государств. О каких именно странах идет речь, Шейнин не уточнил. Не исключено, что речь идет о союзниках Киева, которые провоцируют конфликт.

«Я бы еще на всякий случай, чтобы всем служба медом не казалась, еще откуда-нибудь вывез. И пусть сидят боятся», — отметил телеведущий.

Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал всех американцев покинуть территорию Украины. Им рекомендовали использовать для этого частные виды транспорта, передает телеканал «360».