Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на ОИ-2022

Мужская сборная России по хоккею выиграла команду Дании со счетом 2:0 в групповом турнире зимних Олимпийских игр.

Российские хоккеисты открыли счет во втором периоде. Первую шайбу в ворота датчан забросил Павел Карнаухов. Увеличил преимущество российской команды Кирилл Семенов, забивший на 60 минуте матча.

Сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире. В прошлом матче подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии со счетом 160. В следующем туре россияне сыграют со сборной Чехии.