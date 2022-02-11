Ушла из жизни российская актриса Евгения Брик

Жена режиссера Валерия Тодоровского, российская актриса Евгения Брик, известная по фильмам «Географ глобус пропил» и «Стиляги», скончалась в возрасте 40 лет.

Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Евгения Брик родилась в Москве, окончила ГИТИС, где училась в мастерской Александра Збруева. Выпускница музыкальной школы имени Мстислава Ростроповича по классу фортепиано. На ее счету более 40 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Оттепель», «Оптимисты», «Романовы» другие.