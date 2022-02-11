ОКР заявил об отрицательном результате допинг-теста Валиевой

Фигуристка Камила Валиева до и после положительного допинг-теста в декабре прошлого года неоднократно сдавала тесты на допинг. Все они были отрицательными, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что в пробе 15-летней спортсменки, взятой 25 декабря 2021 года, содержится триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило фигуристку от выступлений и тренировок. Однако 9 февраля решение было отменено.

«Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты – отрицательные», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОКР.

Скандал прогремел после заявлений о сомнительном допинг-тесте ученицы Этери Тутберидзе. Валиева вместе с другими российскими фигуристами заняла первое место в командном турнире Олимпиады. Однако награждение задержали из-за допингового инцидента.