Камила Валиева вышла на тренировку после обнародования допинг-теста

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на лед посреди тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Она выглядела потерянной.

Когда объявили ее очередь, она забыла встать в стартовую позу. Спустя некоторое время она встала, но не для произвольной программы, а для короткой. Тренер Даниил Глейхенгауз обратился к спортсменке, напомнив, что у нее сейчас произволка.

«Камила, надо встать. Произвольная», — прокричал один из тренеров россиянки.

Спортсменка не успела размяться и не смогла нормально прогнать свою программу. Она сделала несколько прокатов и прыжков.

Ранее сообщалось, что Валиева не вышла на утреннюю тренировку. Там присутствовали Александра Трусова и Анна Щербакова, а также тренера Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Скандал прогремел на Олимпийских играх после победы россиян на командном турнире по фигурному катанию. Церемонию награждения отложили из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой. Международное агентство тестирования сообщило о наличии триметазидина в пробе 15-летней россиянки. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина заявила, что спортсменка не будет отстранена от участия в Играх.