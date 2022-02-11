Экс-глава «Нафтогаза» Коболев заявил о «плавном» превращении компании в банкрота

Украинский «Нафтогаз» плавно превращается в банкрота, вынужденного просить средства государственного бюджета. Об этом заявил экс-глава компании Андрей Коболев.

Руководство «Нафтогаза», по его словам, совершило «катастрофическую ошибку», когда отказалось вовремя закупить газ для отопительного сезона. Коболев отметил, что объемы газа до конца зимнего периода будут зависеть погодных условий в стране.

«"Нафтогаз" сейчас начал импортировать газ, несмотря на все разговоры, что газа достаточно. Большая зона риска — это март», — подчеркнул он.

Кроме того, он добавил что следующей зимой украинской компании придется импортировать около 8 млрд кубометров газа. По словам Коболева, его цена будет составлять примерно 500–600 долларов за тыс. кубометров.

«Где они найдут столько денег, чтобы восстановить запасы газа в следующем году? Я даже об этом думать не хочу — страшно. Скорее всего, придется просить у государства», — добавил экс-глава «Нафтогаза».

Ранее украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич заявил, что Киеву стоит заключить прямой контракт с российским «Газпромом», так как высокие цены на газ сильно вредят экономике страны.