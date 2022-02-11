Дипломат Полянский: США пора смириться с многополярным миром

США пора смириться с тем, что мир изменился, и они в нем «не единственный полюс». Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Власти Соединенных Штатов недавно заявляли, что российские спецслужбы якобы планируют снять постановочное видео с нападением украинских военных на россиян или территорию РФ. По утверждению Вашингтона, такой материал мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий.

Полянский в беседе с РИА Новости назвал произошедшую ситуацию показательной и характерной. Он указал, что США продолжают выдвигать все новые обвинения, не приводя никаких доказательств. Это стало своего рода характерной особенностью их внешней политики, отметил он.

«В то же время любые наши публичные утверждения, которые не совпадают с американской позицией, представляются в виде российской пропаганды», — отметил Полянский.

Он заявил, что такой подход американской стороны проистекает из «осознания своей собственной исключительности», которая по инерции сохраняется у дипломатов. Сами же США считают, что не должны утруждаться поиском доказательств.

«Мир изменился, и США в нем уже не единственный полюс, и с этим Вашингтону давно пора смириться»,— заявил Полянский.

Украина и страны Запада в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а утверждения об «агрессии» используются как предлог для увеличения контингента НАТО у границ РФ.