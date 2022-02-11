Сосновский объяснил, почему визит в Киев станет фатальным просчетом Шольца

Со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца было большой ошибкой назначить поездку в Киев перед визитом в Москву, так как общение с украинским лидером Владимиром Зеленским отравит атмосферу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал живущий в Германии российский политолог Александр Сосновский.

«Фатальный просчет Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит», — отметил эксперт.

Читатели Telegram-канала согласились с политологом, и по-своему прокомментировали странное решение Олафа Шольца предварить визит в Москву поездкой в Киев.

Один из комментаторов, например, поинтересовался, все ли лидеры европейских стран перед тем, как приехать в Москву теперь будут отмечаться в Киеве. Другой предположил, что Шольц, который на днях встречался с президентом США Джо Байденом, получил в Вашингтоне «ценные указания» сначала побывать на Украине, а уже потом ехать к русским.

Федеральное агентство новостей /

Нашлись также читатели, которые призвали федерального канцлера Германии к осторожности, напомнив ему, что недавно после поездки в Киев коронавирусом заболел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Главное — перед въездом в Россию пусть отсидит карантин две недели! А то притащит ковид из окраины», — посоветовала одна из подписчиц Сосновского.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил, что в случае «вторжения» России на Украину против Москвы будут введены серьезные санкции, и призвал руководство РФ не недооценивать единство и решимость Евросоюза и военного блока НАТО.

В Москве в ответ на неоднократные угрозы жесткими санкциями в случае «агрессии» против Украины уже не раз заявляли, что Россия не планирует нападения на Украину и не заинтересована в войне. А истерия по поводу возможного российско-украинского конфликта, подчеркнули в Москве, искусственно раздувается Западом, который преследует собственные геополитические цели.