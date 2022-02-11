МОК намерен опротестовать решение разрешить Валиевой выступать на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет подаст протест на решение снять отстранение российский фигуристки Камиллы Валиевой с Олимпиады-2022 в Пекине. Делом займется Спортивный арбитражный суд.

Окончательное решение по результатам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине примет Международный союз конькобежцев. Но только после тщательного рассмотрения дела Валиевой.

Напомним, после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию, в СМИ появилась информация о сомнительном допинг-тесте 15-летней Камилы Валиевой. Из-за этого организаторы Игр приняли решение перенести церемонию награждения российских спортсменов, но не стали лишать их золотой медали. Сама Валиева также не была отстранена от соревнований и уже готовиться к будущим выступлениям.