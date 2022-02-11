Следователи возбудили уголовное дело после падения Ан-2 на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета Ан-2 в Камчатском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное транспортное управление СК России.

Ранее очевидцы сообщили, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение самолета. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что погибли два человека.

«По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта), — указали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что падение самолета случилось около 12:30 (3:30 по Москве). На место происшествия выехала следственная группа. Число пострадавших выясняется.