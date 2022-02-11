Рар объяснил, почему жители Европы поверили в угрозу «российского вторжения»

Миллионы европейцев, не имеющих доступа к альтернативной информации, верят западным СМИ, нагнетающим истерию по поводу «российской агрессии» и угрозе новой войны.

Об этом в беседе с изданием «Московский комсомолец» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя результаты опроса о том, насколько жители европейских стран боятся российского вторжения.

Опрос Европейского совета по международным отношениям был проведен в семи странах, где живет две трети населения ЕС – во Франции, Финляндии, Германии, Италии, Швеции, Румынии и Польше. В шести из этих стран больше половины участников опроса заявили, что считают возможным вторжение России на Украину уже в нынешнем году. А в Финляндии доля участников опроса, придерживающихся такой точки зрения составила 44%.

По мнению Александра Рара, подобные результаты вполне закономерны и не должны удивлять.

«Откуда у людей должна быть иная точка зрения, если вся западная пресса раскручивает нарратив о том, что Россия хочет напасть на Украину. Никто в Европе не хочет слушать аргументы РФ, что у нее есть легитимные интересы следить за своей собственной безопасностью, что она не признает расширение НАТО на Восток, потому что чувствует себя под угрозой», – подчеркнул немецкий политолог.

Западным журналистам, также, как и политикам, наплевать на обеспокоенности Москвы. Они заняты тем, что закрепляют у населения нужные им установки, которые гласят, что Европа вправе делать все, что она считает нужным, так как там лучшая мораль, демократия и либеральные ценности. А Россия такого права не имеет, потому что якобы является агрессивной, нелиберальной и недемократичной страной.

Федеральное агентство новостей /

В результате, добавил Рар, миллионы европейцев, лишенных возможности получать альтернативную информацию, поверили установке, что Россия – это враг, которого необходимо наказать, завалить санкциями и поставить на место. Это произошло п

«Они же не читают российскую прессу. Европейцы смотрят только то, что им преподносится в западном информационном пространстве. А там 99% СМИ критически и даже враждебно настроены в отношении РФ», — объяснил Александр Рар.

Напомним, на днях американское издание The Economist обратило внимание на то, что с начала панических заявлений США о «скором и неминуемом» вторжении России на Украину прошло уже более ста дней, а война так и не началась. Эту задержку авторы издания объяснили погодными условиями – якобы началу наступления мешает распутица.

При этом глава МИД России Сергей Лавров, заявил журналистам, что Москва войны не хочет, и если бы ситуация зависела только от нее, о войне не было бы и речи.