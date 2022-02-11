СК открыл дело после падения глыбы льда на детскую коляску в Ленобласти

Уголовное дело было возбуждено в городе Луга Ленинградской области после падения глыбы льда на детскую коляску. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Наледь упала на левое предплечье женщины. Она отделалась травмами. Также глыба льда задела детскую коляску с находящимся в ней ребенком. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая осмотрела крышу здания. В результате проверки оказалось, что объект не был убран от снега и наледи.

«По результатам доследственной проверки по сообщению, опубликованному в одной из социальных сетей, о падении глыбы льда на детскую коляску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отмечает Следком России.

Падения сосулек на людей стали частым явлением не только в Ленобласти, но и в самом Петербурге. Недавно стало известно о смерти дворника под глыбой льда в Выборгском районе. При этом администрация города под руководством губернатора Александра Беглова закрывает глаза на проблемы жителей Северной столицы, пока петербуржцы травмируются и погибают из-за их халатности.