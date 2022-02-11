Кедми: Украина никогда не получит от США противоракетные комплексы THAAD

Украинские власти, которые обратились к Соединенным Штатам Америки с просьбой поставить им подвижные противоракетные комплексы THAAD, чтобы разместить их под Харьковом, рискуют разозлить Вашингтон своей наглостью.

Такое мнение высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя в беседе с информагентством «Народные Новости» сообщения о том, что Киев попросил у Вашингтона разместить в Харькове несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, предназначенных для перехвата ракет средней дальности, которые США до сих пор не давали никому из своих союзников.

Яков Кедми уверен, что Украина никогда не получит эти комплексы, который ей, на самом деле, ни к чему. А просьба об их поставке была озвучена Киевом в провокационных целях.

«Степень неадекватности украинских руководителей зашкаливает. Они вдруг решили, что хотят поставить на территории Украины, именно в районе Харькова, американскую систему противоракетной обороны THAAD. Эти ракетные системы управляются самими американцами. Украине они ни к чему», — объяснил военный эксперт.

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По его словам, американский противоракетный комплекс THAAD, который используется для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, оценивается как оперативно-стратегическая система. Любая попытка США разместить на украинской территории такое оружие повлечет за собой немедленную и жесткую реакцию со стороны России. И в Белом доме это понимают.

«Это типичная провокация, на просьбу Украины от США будет отрицательный ответ. Это лишь обычная провокация и попрошайничество. На Украине не может быть размещена эта система», — заключил Яков Кедми.

Напомним, ранее Россия выдвинула Соединенным Штатам Америки и НАТО требования предоставить ей гарантии безопасности, и в первую очередь гарантировать, что Североатлантический Альянс перестанет расширятся на восток, и не примет в свои ряды Украину, Грузию или Молдавию, а также гарантии того, что стратегические ударные вооружения НАТО не будут размещены на территории стран, граничащих с РФ.