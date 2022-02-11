Sohu: США допустили радостную для РФ ошибку, которая разрушит НАТО

Соединенные Штаты Америки, попытавшись давить на РФ через Украину, допустили тактическую ошибку, которая может привести к распаду военного блока НАТО. Эта оплошность Вашингтона, скорее всего оказалась неожиданной, но очень отрадной, для президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в новой статье китайского издания Sohu, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

Именно раздутая Вашингтоном истерия по повод возможной войны России и Украины привела к тому, что страны-члены Североатлантического Альянса начали проявлять своеволие, а сам военный блок затрещал по швам. Все это стало результатом действий США, которые попытались использовать Украину, как таран против России.

«В НАТО оказалось много стран, которые не хотят вступать в открытый конфликт с Россией», — отмечают авторы материала.

По замыслу Вашингтона, страны НАТО должны были выступить единым мощным фронтом, чтобы установить у российских границ свои порядки и навязать Москве жесткие условия. Но на практике все пошло не так, как планировали американцы.

Федеральное агентство новостей /

Хорватия неожиданно заявила, что в случае начала военных действий отзовет свои из НАТО свои войска, а Франция и Германия вступили с Москвой в прямой диалог. При этом внутри НАТО воинственные антироссийские заявления тоже затихли.

Все это, конечно, видит и понимает руководство России, для которого тактическая ошибка США, наверняка оказалась неожиданной.

«Убийственная тактика Соединенных Штатов в отношении России на самом деле убила НАТО. Альянс столкнулся с огромным кризисом. (Президенту РФ Владимиру) Путину остается только сидеть в стороне и наблюдать за разворачивающейся драмой», – говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, изначально всем было очевидно, что Соединенные Штаты целенаправленно лгут, когда запугивают Украину и Европу рассказами о якобы готовящемся «российском вторжении». Весь нынешний украинский кризис, вызванный страхом перед грядущей войной, является результатом вашингтонской пропаганды.

Федеральное агентство новостей /

«Соединенным Штатам нужно НАТО, существование которого потеряло актуальность с развалом СССР. Теперь США пытаются сделать из России новую «советскую угрозу»», – заключает автор.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что слухи о возможной войне раздуваются Западом, который преследует собственные интересы. России, подчеркнул министр, война не нужна, и если бы все зависело только от Москвы, никакой войны не было бы. Но при этом, добавил Сергей Лавров, Россия не позволит игнорировать и тем более нарушать ее интересы.