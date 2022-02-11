Сенатор США Менендес: рассмотрение санкций в отношении России зашло в тупик

Рассмотрение закона о санкционном пакете в отношении России зашло в тупик. Соответствующее заявление сделал глава американского международного комитета сената Роберт Менендес.

Сенатор США заявил, что конгрессмены оказались не в состоянии договориться о вторичных ограничительных мерах против банка и отечественного трубопровода «Северный поток — 2». По словам Менендеса, в данный момент сенат рассматривает «другие возможности».

В декабре прошлого года он рассказывал, что идет разработка «матери всех ограничений» в отношении России в случае эскалации на Украине. Сообщалось, что санкционный пакет будет иметь «разрушительные последствия» для российского народа.

Недавно издание Bloomberg заявило, что американский конгресс не успел рассмотреть закон об антироссийских ограничениях при эскалации украинского кризиса. Причина этого заключается в каникулах палаты представителей США.