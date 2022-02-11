Захарова призвала западных партнеров не путать территории России и Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала западных партнеров не путать российские и украинские территории.

Захарова напомнила, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призналась, что перепутала Украину с Россией. По словам представителя МИД РФ, главное, чтобы это не произошло снова, поскольку Запад так часто говорит об Украине и так часто советуют Москве, что ей делать на своей территории, что такие ошибки могут обернуться фатальными последствиями для них.

Трасс во время встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.