Парламент Великобритании одобрил ужесточение санкционного режима против России.

Британские парламентарии поддержали за поправки в закон об ужесточении режима ограничительных мер в отношении Москвы. Политики проголосовали за поправки в закон, который позволит ввести санкции против широкого круга компаний и лиц. Лондон считает, что эти лица ответственны за дестабилизацию на Украине.

Внесенные изменения не предполагают автоматического введения санкций. Они позволяют принимать ограничительные меры в случае обострения ситуации на российско-украинской границе.

Предыдущая редакция закона также позволяла британской стороне устанавливать санкции против тех, кто «дестабилизирует» ситуацию на Украине. Сейчас определения лиц и предприятий серьезно расширены.

Российская сторона неоднократно заявляла, что целю вбросов "об агрессии" является наращивание иностранной группировки у границ РФ. Также там объяснили, что основная причина эскалации — это действия США и НАТО, которые вооружают Украину.