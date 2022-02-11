Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Украину

Американским гражданам необходимо покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление сделали в Государственном департаменте США.

Госдеп призвал сограждан покинуть Украины на частных видах транспорта. Ранее звучали рекомендации задуматься об отъезде и призывы не ездить в эту страну из-за «сохранившейся напряженности».

Ведомство также недавно рекомендовало покинуть республику, используя коммерческие рейсы и частные транспортные средства. Американское правительство при этом начало эвакуацию дипломатов и их семей с Украины.