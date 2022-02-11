Гимнаст Немов призвал поддержать Валиеву во время скандала на Олимпийских играх

Российскую фигуристку Камилу Валиеву необходимо поддержать во время скандала на Олимпийских играх в Пекине. Соответствующий призыв озвучил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Немов в ходе разговора с RT заявил, что российская фигуристка приехала на Олимпийские игры в отличной форме. По словам специалиста, Валиева в данный момент выше собственных конкуренток на голову.

Гимнаст также уточнил, что в данный момент задача российских болельщиков заключается в том, чтобы поддержать фигуристку. По его словам, в спорте всегда была борьба, потому что отечественные олимпийцы конкурентоспособны и сильны. В результате соперники ждут, пока российские спортсмены зайдут где-то за какую-то линию, упадут или ошибутся, подытожил Немов.