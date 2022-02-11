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Гимнаст Немов призвал поддержать Валиеву во время скандала на Олимпийских играх

Спорт
Гимнаст Немов призвал поддержать Валиеву во время скандала на Олимпийских играх

Российскую фигуристку Камилу Валиеву необходимо поддержать во время скандала на Олимпийских играх в Пекине. Соответствующий призыв озвучил четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Немов в ходе разговора с RT заявил, что российская фигуристка приехала на Олимпийские игры в отличной форме. По словам специалиста, Валиева в данный момент выше собственных конкуренток на голову.

Гимнаст также уточнил, что в данный момент задача российских болельщиков заключается в том, чтобы поддержать фигуристку. По его словам, в спорте всегда была борьба, потому что отечественные олимпийцы конкурентоспособны и сильны. В результате соперники ждут, пока российские спортсмены зайдут где-то за какую-то линию, упадут или ошибутся, подытожил Немов.

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