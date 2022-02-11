Появление комплексов «Кинжал» в Калининграде станет серьезным напоминанием для НАТО

Россия, разместив в Калининградской области гиперзвуковые ракеты, послала военному блоку НАТО сигнал о провальности стратегии «сдерживания РФ».

Такое мнение в беседе с информационным порталом Baltnews высказал военный эксперт Виктор Литовкин, по словам которого радиус действия новейшего российского ракетного комплекса «Кинжал» покрывает практически всю территорию Европы.

Как напомнил военный обозреватель, ракета «Кинжал» развивает скорость более 10 махов, то есть свыше 11 000 километров в час, и при этом может поражать цели на расстоянии до 2500 километров. А несущий «Кинжалы» самолет МиГ-31 преодолевает расстояние в 2000 километров. Это значит, что «Кинжалы» действительно перекрывает всю Европу. Даже если истребитель МиГ-31, взлетев над Калининградской областью, войдет в нейтральное воздушное пространство над Балтикой, под прицелом «Калибров» будут находиться все европейские страны.

«На мой взгляд, это сигнал и напоминание НАТО о том, что оно не имеет монополии на применение силы, на угрозу силой России и что натовская политика сдерживания России не имеет смысла, потому что Россию сдержать невозможно», — отметил Литовкин.

По словам военного обозревателя, он считает размещение новейших российских вооружений в Калининградской области именно сигналом, так как Москва не озвучила никакого официального сообщения о том, что в регионе теперь будет находится эскадрилья истребителей пятого поколения МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Но над самой западной областью России уже был сфотографирован этот боевой самолет с подвешенной ракетой, и для «людей в НАТО», которые хоть что-то понимают, это должно стать понятным сигналом, подчеркивает Литовкин.

«Я думаю, что вопрос сейчас заключается в том, останется ли МиГ-31К в Калининградской области или нет. Поэтому пока что это лишь намек НАТО. В случае чего самолеты могут вернуться туда, где они были до этого», — добавил военный эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, Виктор Литовкин напомнил, что требования России к Североатлантическому Альянсу заключаются в том, что он должен вернуться в пределы 1997 года и гарантировать Москве, что НАТО не станет расширятся на восток, а также размещать в Европе ударные вооружения.

Если Запад не услышит озабоченностей Москвы, и не откликнется на требования России предоставить ей юридически заверенные гарантии безопасности, вооруженные «Кинжалами» МиГи-31 могут быть размещены в Калининграде на постоянной основе. Таким образом Москва наглядно демонстрирует супостату, что ей есть, чем ответить на хамство с его стороны, заключил военный обозреватель.