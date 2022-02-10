Командование Ливийской национальной армии надеется на сотрудничество с новым правительством Ливии

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) приветствовало решение парламента страны о назначении Фатхи Башаги на должность главы нового правительства Ливии. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

В заявлении, озвученном им от имени ливийских Вооруженных сил он подтвердил, что армия положительно оценивает решение Палаты представителей назначить Башагу премьер-министром нового правительства страны, которое должно прийти на смену утратившему легитимность Правительству национального единства (ПНЕ).

«Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил приветствует и поддерживает решение ливийского парламента, принятое сегодня, в четверг, 10 февраля, поручающее Фатхи Башаге сформировать новое правительство», — заявил Мисмари.

Генерал-майор подтвердил готовность армии защитить суверенные институты государства от шантажа и угроз со стороны преступных группировок. Представитель ЛНА выразил надежду на то, что новое правительство будет способствовать стабилизации обстановки в Ливии и всем Североафриканском регионе.

В ближайшее время Башага, который ранее занимал должность министра внутренних дел в правительстве Файеза Сарраджа, приступит к формированию кабинета министров. Вместе с тем, глава ПНЕ Абд аль-Хамида Дабиба заявил об отказе сложить полномочия до проведения в стране всеобщих выборов.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обвинил Дабибу в организации инсценировки покушения с целью отвлечения внимания от назначения главы нового правительства. По мнению Шугалея, действия Дабибы лишь приблизили крах его политической карьеры и отправку его «на свалку истории».