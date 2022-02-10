Депутат Милонов: Дабиба не хочет терять власть, и ему безразлична судьба Ливии

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в своем комментарии ФАН обвинил бывшего премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабибу в жажде личного обогащения, вместо заботы о государстве и его гражданах.

Политик раскритиковал Дабибу, отказывающегося уходить с поста главы правительства, несмотря на то, что его полномочия завершились 24 декабря 2021 года, в день несостоявшегося плебисцита.

«Он (Дабиба, — прим. ред) окончательно подтверждает свою известную репутацию, что главное — личный статус, а не вопрос стабилизации обстановки в Ливии. И ему, конечно, гораздо важнее во что бы то ни стало оставаться при видимости власти, нежели принять решение, которое было демократическим путем установлено, и сложить свои полномочия», — отметил Милонов.

В четверг, 10 февраля, прошло заседание Палаты представителей по избранию главы новой исполнительной власти. На пост нового премьер-министра большинством голосов избран бывший глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага. По мнению Виталия Милонова, новый кабмин вероятнее всего не будет поддержан Западом, так как обретение Ливией суверенного управления ему не на руку.

«Это решение имеет долгую предысторию. Даже западные демократии говорили, что в Ливии необходимо установить единовластие, основанное на демократически избранных органах управления. Но я уверен, что сейчас они не будут принимать это решение, потому что в их понимании единовластие должно быть за счет марионеточных западноориентированных политиков», — подчеркнул он.

Ранее Максим Шугалей, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) подверг критике Абд аль-Хамида Дабибу, по его мнению, инсценировавшего нападение на собственный автомобиль накануне выборов.