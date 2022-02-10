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Русский Нострадамус Мошков рассказал об окончании периода упадка для России

Общество
Русский Нострадамус Мошков рассказал об окончании периода упадка для России

Археолог, этнограф и географ Валентин Мошков смог рассчитать события будущего и заявил, что Россию ждет период упадка и развития циклом 400 лет.

Мошков прославился в начале XX века. Он разрабатывал математические модели, в которых прогнозировал развитие России.

По словам специалиста, для страны не важна личность правителя. Однако большую роль играет период, при котором человек пришел к власти. По его теории, каждое общество проходит исторический цикл за 400 лет. Таким образом, полный упадок всегда сменяется расцветом.

«То есть каждые 400 лет страна возвращается в исходную точку, откуда заново начинает путь к финишу», — приводит слова Мошкова издание «Правда.Ру».

Эксперт заявил, что сейчас Россия переживает состояние упадка. Однако к 2062 году оно закончится. Его сменит подъем, который достигнет своего пика в 2112 году.

«При этом, учитывая "сословную разницу" — 115 лет, для большинства простых россиян в 2027 году "упадок" только начнется. А это значит, что нас ждет около сотни тяжелых лет», — добавил Мошков.

Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России. Она заявляла, что страну ждет скорбь из-за бездуховности и равнодушия.

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