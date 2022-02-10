Мишустин попросил депутатов ускорить решение вопроса о повышении пенсий военным

Законопроект об индексации пенсий для военнослужащих подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января 2022 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к депутатам с просьбой рассмотреть эту инициативу в кратчайшие сроки, передает издание «EurAsia Daily».

На заседании правительства в четверг, 10 февраля, глава правительства пояснил, что такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные. Он также подчеркнул, что данная надбавка в 8,6% будет начисляться с 1 января текущего года.