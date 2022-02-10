Алхимик Нострадамус оставил шокирующее пророчество для человечества в XXI веке

Текущее столетие принесет человечеству новые заболевания и смертельные вирусы, предупредил французский астролог и врач Нострадамус.

Отмечается, что в своих пророчествах Нострадамус называет XXI век временем кардинальных перемен в мире. По словам астролога, именно в этот период произойдет слом привычного жизненного устройства и начнется формирование нового порядка.

При этом многие перемены станут предвестниками «конца света». В текущем тысячелетии люди познают великую силу и мощь природы в виде цунами, пожаров и наводнений.

«Указывает пророк и на появление нового смертельного вируса, который поразит всю планету, источник этого вируса будет находиться в одной из восточных стран. Предсказания Нострадамуса на 2022 год указывают на большую вероятность начала крупного военного конфликта. Причем период с 2022 года по 2041 станет последним, когда возможен глобальный вооруженный конфликт в мировой истории», — пишет издание Om1.ru.

А вот для России предсказания Нострадамуса более оптимистичны. Ситуация в стране станет более спокойной, Россия займет позицию третейского судьи, наблюдая за противостоянием двух государств. А российскому правителю, по словам астролога, придется сделать судьбоносный выбор.