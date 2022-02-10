Япония исчерпала все возможности по завоеванию Курильских островов. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что проблема Итурупа, Кунашира, Хабомаи и Шикотана всегда была болезненной для Токио, который считает эти острова своими «северными территориями». При этом в истории станы было три шанса «приватизировать» Курилы, однако она ими не воспользовалась.

Так, например, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, закрепляющую окончание войны между странами. Восстановление мира провозглашалось на следующих условиях: Хабомаи и Шикотан отходили Японии, а Итуруп и Кунашир оставались под юрисдикцией СССР.

«Японская сторона, увидев советское мягкое отношение и готовность идти на уступки, сразу же потребовала вернуть все четыре острова», — напомнили в издании.

ФБА «Экономика сегодня» /

После этого в ситуацию вмешались США, которые заявили, что не отдадут Японии Окинаву, если советско-японский договор вступит в силу. Спустя несколько лет Вашингтон и Токио подписали соглашение, согласно которому американские военные могли в течение 10 лет пользоваться военными базами на японской территории.

«Договор Японии с Соединенными Штатами привел советскую сторону в ярость и немедленно аннулировал совместную декларацию, а план по возвращению двух островов был отменен», — передает «ПолитРоссия» содержание статьи.

Второй шанс предъявить претензии на Курильские острова Японии представился во времена правления последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Последний, по слухам, предложил Токио выкупить у СССР территории за 200 миллиардов долларов, однако японская сторона согласилась пойти на сделку только за 28 миллиардов.

«Переговоры между двумя сторонами снова не увенчались успехом», — подчеркнули эксперты.

Впрочем, как позднее заверил Горбачев, беседа с Японией на тот момент действительно велась, однако речи о продаже островов не шло.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

В третий раз отобрать «северные территории» Токио попытался в 1990-е годы — уже после распада Советского Союза, указали в Sohu:

«Ельцин допускал возвращение к декларации 1956 года, согласно которой Япония получала Хабомаи и Шикотан. Но японская сторона по-прежнему настаивала на том, чтобы вернуть все четыре острова, и стороны снова оказались в ловушке переговоров».

После того, как к власти пришел Владимир Путин, японцы осознали, что отобрать Курилы они смогут только силой, однако Россия укрепила острова зенитными системами С-300 и другим вооружением. Таким образом она дала понять, что думает о территориальных притязаниях своих восточных коллег.