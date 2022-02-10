Ищенко: американцы будут вынуждены признать, что уступили России

Россия может, даже не прибегая к угрозе ядерного уничтожения, сделать так, что Соединенные Штаты Америки перестанут быть силой планетарного масштаба.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого США до такой степени накачали информационно-политическую остановку в Европе, что выйти из этой ситуации без провокаций или военного столкновения стало практически невозможно, так как это будет восприниматься как слабость одной из сторон.

При этом эксперт указал на то, что Соединенные Штаты уступать ни в чем не хотят, а Россия, видя это, занимает все более жесткую позицию. Но в самом худшем положении оказалась Европа, которой точно не нужна война.

«Понятно, что хотят выиграть США от этой войны: сохранение контроля над Европой. Понятно, что может выиграть Россия: она может обнулить американцев как планетарную силу. Не ликвидировать, как некоторые думают, не залить США бетоном, а просто обнулить их как планетарную силу, — объяснил Ищенко. — Любой кризис имеет конец, и в какой-то момент Соединенным Штатам придется выбирать: либо согласие на урегулирование кризиса путем переговоров, либо дальнейшее нагнетание вплоть до ядерной войны».

У Соединенных Штатов, уверен эксперт, нет никаких шансов одолеть Россию ни в конвенциональном, ни в стратегическом противостоянии. И если американцы вместе с союзниками все-таки спровоцируют Москву на военный конфликт в Европе, это закончится тем, что Евросоюз и НАТО лишатся значительных территорий по мере того, как российские войска будут продвигаться к Атлантике.

ФБА «Экономика сегодня» /

И в ядерной войне у Вашингтона против Москвы тоже нет никаких шансов, так как абсолютное превосходство России во всем, что касается передовых стратегических систем в третьем десятилетии XXI века является неоспоримым.

«Предела совершенству нет – если все время повышать ставки, то в какой-то момент обычная война превращается в ядерную мировую. И у США нет шансов ее выиграть. Они по целому ряду стратегических систем вооружений серьезно уступают России. Серьезный ущерб они нанести могут, а выиграть войну они уже не в состоянии», — уверен политолог.

Поэтому, по его словам, американцы могут продолжать повышать ставки лишь до определенного предела, и в какой-то момент им придется остановится. А когда это произойдет, Штатам придется согласится с тем, что они уступили.

России война тоже не нужна, потому что, хоть она и победит при любом раскладе, но без вооруженного конфликта она выиграет «быстрее и больше». Но особенно в войне не заинтересована Европа, и именно поэтому европейские политики зачастили в феврале с визитами в Москву, заключил Ищенко.