Конгрессвумен США Грин стала звездой Сети после того, как допустила оговорку с «гаспачо»

Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин оговорилась в эфире программы Real America.

Она перепутала слово «гестапо» (нацистская полиция) с «гаспачо» (традиционное блюдо и символ андалусской кухни).

«У нас теперь есть не только тюрьма округа Колумбия, которая стала "колумбийским ГУЛАГом", а еще и (спикер Палаты представителей в Конгрессе США. — Прим. ред.) Нэнси Пелоси — полиция гаспачо, которая шпионит за законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами. Пора положить этому конец», — высказалась Грин.

Конгрессвумен США мгновенно стала звездой Twitter после того, как обвинила свою коллегу Пелоси в организации «гаспачо». Американцы начали иронизировать над Грин и соревноваться в остротах. Таким образом бывший работник Пентагона Адам Бликштейн заявил, что в полиции «холодного супа» каждое преступление является нераскрытым делом.

«Теперь мне нужен рецепт», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что бывший лидер США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что он, находясь на посту президента, смывал в унитаз важные документы Белого дома. Об этом заявили в его пресс-службе.