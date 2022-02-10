Бастрыкин потребовал разобраться в инцидентах с падением наледи на россиян

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным СК тщательно изучить подробности случаев падения наледи на людей. Проверки, в частности, пройдут в Ленобласти, Петербурге и Новгородской области, говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что в зимний период в нескольких регионах участились случаи травмирования людей из-за упавшей с крыши наледи и снега. Это происходит в результате некачественной уборки кровли.

В рамках проверок следователи дадут правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега. О результатах мероприятий доложат председателю ведомства.