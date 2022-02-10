Востоковед Матузов о выборах нового премьера в Ливии: только Салех решает такие вопросы

Политолог и востоковед Вячеслав Матузов в своем комментарии Федеральному агентству новостей назвал решение парламента Ливии о назначении Фатхи Башаги на пост премьер-министра нового кабмина североафриканской страны легитимным и правомерным.

В четверг, 10 февраля, Палата представителей Ливии большинством голосов избрала бывшего главу МВД расформированного Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу главой новой исполнительной власти. Вячеслав Матузов подтвердил законность произошедшего.

«На мой взгляд, законным является то, что утвердил парламент. Главным законодательным органом в Ливии остается парламент в Тобруке. Председатель ведомства Агила Салех является человеком, который решает окончательно все вопросы. Все остальные люди — назначенные, и не выражают интересы народа», — пояснил эксперт.

Тем не менее, глава утратившего полномочия Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба отказывается покидать свой пост. Это вызвало недовольство общественности. Ассоциация адвокатов страны осудила ПНЕ за вмешательство в законодательство с целью сохранить власть. Спикер Агила Салех также указывал Дабибе и его кабинету министров на потерю легитимности с 24 декабря прошлого года. Сегодня Дабиба заявил о покушении на него, однако ряд экспертов, например, Максим Шугалей, считают его инсценированным.

О срыве общенациональных президентских и парламентских выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года, напомнил и Вячеслав Матузов. Как считает эксперт, Палата представителей в текущем составе является главным законодательным органом, вплоть до будущего плебисцита.

«При всей симпатии и антипатии к Фатхи Башаге, есть закон, который должен соблюдаться. Окончательное решение принимает парламент и Агила Салех, который является председателем этого органа власти», — подчеркнул он.

На момент голосования Фатхи Башага остался единственным подходящим кандидатом на должность нового премьер-министра, остальные претенденты выбыли из борьбы.