Депутат Журова призвала дождаться официальной информации о допинг-тесте Валиевой

Конькобежка и депутат Светлана Журова отреагировала на скандал, который произошел с фигуристкой Камиллой Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Она признала дождаться официальной информации.

Светлана Журово резко ответила американскому журналисту на слова о «накаченной допингом» Камиле Валиевой. Она призналась, что данный инцидент должен разрешиться как можно скорее.

«Сутки назад обвиняли вообще Марка Кондратюка. Мы сначала обсуждали его, теперь обсуждаем Камилу. Хочется, чтобы это поскорее закончилось. Потому что девочке скоро выступать, а она не знает, что происходит», — высказалась депутат в интервью для «Чемпионата».

Ранее стало известно, что церемония награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине была перенесена из-за сомнительного допинг-теста одного из спортсмена. Позже выяснилось, что ею оказалась 15-летняя Камила Валиева.