Мартынов о речи Путина в Мюнхене: первый шаг к возвращению статуса сверхдержавы

Отношение Запада к России и к ее президенту Владимиру Путину изменилось после того, как российский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, озвучив тезисы, которые к тому моменту висели в воздухе.

Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов, по словам которого, экспертное сообщество к 2007 году обсуждало те же темы, которые Владимир Путин поднял на конференции по безопасности в Мюнхене, но для многих мировых лидеров выступление президента РФ стало полной неожиданностью.

Как напомнил политолог, Владимиру Путину при вступлении на пост президента РФ досталось тяжелое наследство от его предшественника Бориса Ельцина, которое включало в себя проблемы со внутренней и внешней безопасностью, войны на Кавказе и трудности с правоохранительной системой. Все это внушило Западу уверенность в том, что Россию можно больше не брать в расчет.

И ко второму президенту РФ мировые лидеры относились почему-то как к ультралиберальному политику, который будет продолжать курс своего предшественника Бориса Ельцина.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Шок Запада от мюнхенской речи Путина заключался в том, что там были уверены, что в России ничего не изменится, и все будет продолжаться так же, как было в 1990-е годы. Однако президент РФ сформулировал тезисы о гарантиях безопасности для всех стран мира, обозначил основы развития России и зафиксировал суверенный курс государства.

«Западное общество не привыкло слышать из уст российского лидера подобные достаточно жесткие вещи. Хотя если сегодня мы будем перечитывать мюнхенскую речь Путина, то, пусть тогда это произвело впечатление, но сегодня и пожестче звучат спичи от разных лидеров. Но тогда это действительно прозвучало как гром среди ясного неба», — напомнил Мартынов.

Однако вместо широкой дискуссии, которую своей речью планировал начать президент РФ, никакой реакции не последовало. В 2007 году в Мюнхене повисла тишина, и единственной реакцией на справедливые и обоснованные тезисы Путина стала инспирированная американскими «партнерами» в августе 2008 года грузинская агрессия против Южной Осетии.

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США дали такой своеобразный ответ на мюнхенскую речь российского лидера, которая стала историческим событием, считает Мартынов.

«Дело даже не в изменении расстановки сил в мире, а в принципиальной заявке на возвращение заслуженного статуса. Заявки на то, что Россия может и должна стать одним из важных центров будущего многополярного мира», — подчеркнул политолог.

После выступления Путина на Мюнхенской конференции по безопасности мир перестал быть американоцентричным, а к России в новом многополярном мире перестали относится как к бездонной кормушке. При этом рухнули все надежды Запада на то, что Россия распадется на части.

Таким образом 15 лет назад в Мюнхене Россия сделал первый шаг к возвращению себе статуса сверхдержавы.

«Этот путь мы прошли достойно. Нам есть что вспомнить: и эпохального, и важного. Это и победы, и сложности, которые мы преодолели. Сегодня Россия — одна из ведущих стран в мире, как бы ни пытались нас обкладывать санкциями или пытались представить ситуацию иначе разнообразные западные медиа», — подчеркнул политолог.

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И хотя сейчас у России еще остается достаточно проблем, которые необходимо решать, страна идет суверенным курсом, и не свернет с него. В этом, уверен Мартынов, и заключается миссия Владимира Путина, которую он претворяет в жизнь, находясь на посту главы государства. А тезисы, озвученные им 15 лет назад, определенным образом до сих пор продолжают оказывать влияние на мир.