Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, рассказал об очередной жертве американской судебной системы.

Родни Линкольн был незаконно осужден и приговорен к пожизненному заключению за убийство, которое он не совершал. Мать двоих детей изнасиловали и убили 27 апреля 1982 года в штате Миссури. Ее дочери получили многочисленные ножевые ранения, передает ФАН.

«Подозрения следователей, расследовавших это дело, сразу же пали на Родни Линкольна, который незадолго до убийства состоял в романтических отношениях с покойной», — говорится в сообщении ФБР.

Линкольна приговорили к пожизненному заключению, поскольку рядом с местом преступления якобы были найдены его волосы, а семилетняя дочь погибшей опознала в Родни убийцу. При этом мужчина с самого первого дня утверждал, что не совершал преступление.

Лишь через шесть лет после заключения удалось добиться повторной экспертизы, которая показала, что найденный на месте инцидента биологический материал не совпадает с биоматериалом Линкольна. Спустя 33 года дочь погибшей отказалась от своих показаний и стало известно, что следователи манипулировали семилетней девочкой и заставили дать ложные показания.

После 36 лет в заключении Родни все же помиловали, однако добиться полного снятия вины не удалось. Правозащитники ФБР обратились к минюсту США с требованием немедленно снять все обвинения с человека, проведшего большую часть своей жизни в тюрьме за преступление, которого он не совершал.