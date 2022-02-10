«Атомный» проект России и Финляндии оказался под угрозой срыва из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине поставил под угрозу будущее финско-российского проекта строительства атомной электростанции в Пюхяйоки. Местная строительная фирма продала свою долю крупной российской компании, однако финские акционеры опасаются, что против нее могут ввести санкции в случае эскалации в регионе.

АЭС «Ханхикиви-1» Финляндия планировала построить совместно с российским холдингом «Росатом». Проект предполагает возведение энергоблока мощностью 1,2 ГВт по российской технологии. Специально для этих целей была создана энергетическая компания Fennovoima, 66% акций которой принадлежат финской Voimaosakeyhtiö SF, а остальная часть — дочерней организации «Росатома» RAO Voima.

Из-за роста напряженности вокруг Украины некоторые акционеры с финской стороны испугались за будущее проекта — по их мнению, в случае «вторжения России» на территорию соседней республики «Росатом», вероятно, подвергнется жестким санкциям.

В частности, глава компании Lahti Energia Йоуни Хайкарайнен опасается потерять вложенную в строительство АЭС сумму в размере 15 миллионов евро. По этой же причине строительная фирма SRV объявила о продаже двухпроцентного пакета акций Fennovoima «Росатому», что вызывало новую волну паники среди остальных инвесторов.

politexpert.net / Евгений Зайцев

«Нам нужно больше информации о сделке SRV. Мы хотим знать, может ли она повлиять на позицию других акционеров. Мы обеспокоены тем, что подключение представителей "Росатома" к процессу принятия решений по Voimaosakeyhtiö повлияет на доступ акционеров к информации, связанной с проектом», — поделился опасениями руководитель Kaakon Energia Ари Саукконен.

По его словам, финляндское правительство может не выдать разрешение на реализацию проблемного проекта. Однако председатель правления Voimaosakeyhtiö Тимо Хонканен убежден, что возведение «Ханхикиви» завершится успешно.

«Пока санкции не будут введены, я уверен, что этот проект будет доведен до конца», — констатировал он.

По оценке компании Fennovoima, атомная электростанция может начать работу в 2029 году — это на пять лет позже изначального срока. Ожидается, что разрешение на строительство АЭС будет получено к лету 2022 года, однако сами работы начнутся только через год.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с британской коллегой Элизабет Трасс назвал спекуляциями сообщения о том, что Россия якобы готовит операцию, чтобы захватить Киев и другие города Украины. Он возмутился тем, что на эту тему пишут даже уважаемые западные СМИ.