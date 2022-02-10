«Я никогда не переходил на личности»: Путин объяснил свою фразу об Украине-красавице

Президент России Владимир Путин объяснился после своей реплики в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского. Глава государства имел в виду фразу, сказанную на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин выступил перед журналистами и прокомментировал ситуацию по Украине. Российский лидер заявил: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица». Президент РФ такими словами призвал Киев выполнять Минские соглашения, несмотря на то, что это не нравится Зеленскому.

«Это не имело никакого личного измерения. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности», — подчеркнул Путин позднее.

В Белом доме ранее отреагировали на слова российского лидера, информирует телеканал «360». Пресс-секретарь администрации американского президента Джен Псаки сочла высказывание Путина шуткой с элементом харассмента.