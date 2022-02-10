Опубликовано трактование пророчества Ванги для России о дне шести двоек в конце февраля

Толкователи расшифровали пугающее предсказание болгарской ясновидящей Ванги о России на день шести двоек в конце февраля 2022 года.

Слепая прорицательница предсказала человечеству множество трудностей. При этом 2022 год ожидается наиболее сложным, так как в каждом месяце будет дата с пятью двойками. Однако самым настораживающим считается день шести двоек 22.02.2022 года. Согласно пророчеству Ванги, ученые обнаружат новый вирус на территории Сибири.

«Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда», – предупреждала болгарская ясновидящая.

Также Ванга предрекла нехватку питьевой воды во многих городах на планете. При этом жители Индии будут мучиться от голода, который возникнет из-за аномальной жары.

Однако, несмотря на невзгоды, болгарская ясновидящая заявила, что в состав России вернутся славянские державы, и лидеры государств пожмут друг другу руки. А те, кто отвернулся от страны, вернутся к ней в новом обличии. Кроме того, слепая прорицательница утверждала, что Россия не свернет с намеченного пути, и, в результате, станет могущественным государством.