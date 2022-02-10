Друг Валиевой рассказал о переживаниях фигуристки из-за ситуации с допинг-пробой на ОИ

Фигурист из группы тренера Этери Тутберидзе Морис Квителашвили рассказал, что Валиева переживает из-за сомнительного допинг-теста на Олимпиаде в Пекине.

В последнем интервью Квителашвили прокомментировал ситуацию с сомнительной допинг-пробой Валиевой и рассказал, что спортсменка, как и все в их группе, переживает по этому поводу.

«Камила тоже переживала. Все, больше ничего не скажу», — передает слова фигуриста «Чемпионат».

Он также отметил, что не сомневается в невиновности своей подруги и уверен в наилучшем исходе ситуации. После этого Морис Квителашвили выразил поддержку фигуристке и рассказал, что тоже переживет за нее.

Напомним, после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию, в СМИ появилась информация о сомнительном допинг-тесте 15-летней Камилы Валиевой. Из-за этого организаторы Игр приняли решение перенести церемонию награждения российских спортсменов, но не стали лишать их золотой медали. Сама Валиева также не была отстранена от соревнований и уже готовиться к будущим выступлениям.