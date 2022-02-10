Власти Финляндии продлили действие ограничений на границе с Россией до 13 марта

Финляндия вновь продлила ограничения, введенные на границе из-за пандемии коронавируса, но отменила некоторые требования для прибывающих. Соответствующее решение принял госсовет страны.

В МВД Финляндии сообщили, что на фоне продолжающейся пандемии с целью сохранения ресурсов систем здравоохранения действие ограничений на внешних границах будет продлено до 13 марта. Ранее срок их действия истекал 14 февраля.

Кроме того, гражданам, въезжающим в Финляндию из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе больше потребуется предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19 в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесенном заболевании.

«Однако действительный сертификат о полном курсе вакцинации или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19 все еще будут необходимой предпосылкой для въезда, за рядом исключений», — говорится в сообщении.

Такая мера распространяется на лица, рожденные в 2006 году и ранее. При этом данные установки в основном касаются туристов, так как для некоторых категорий лиц, например, въезжающих членов семей граждан Финляндии, правила менее жесткие.