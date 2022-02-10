Бюст Пушкина установят в крупнейшем университете Северного Кавказа к 225-летию поэта

Памятник русскому поэту Александру Пушкину установят в Северо-Кавказском федеральном университете. Об этом сообщил ректор высшего учебного заведения Дмитрий Беспалов.

Инициатива об установлении бюста поступила от ученых-филологов. Памятник Пушкину появится в холле одного из университетских корпусов.

«К 225-летию поэта мы планируем установить в холле одного из корпусов университета бюст Пушкина со строками о Кавказе. Александр Сергеевич воспевал природу Северного Кавказа, традиции и культуру этих мест. Более того, наш университет расположен на улице, которая носит имя русского поэта», — рассказал Беспалов.

Памятник Александру Пушкину станет вторым в регионе. Первый появился в 1987 году. Отмечается, что поэт дважды посещал Ставрополь. Тогда 20-летнего Пушкина поразили красоты местности. Он изучал обычаи и предания горцев, а Кавказ стал одной из тем в его творчестве.