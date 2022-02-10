Погребинский рассказал о серьезном аргументе России в вопросе разрешения кризиса на Украине

Отказ Украины от вступления в НАТО стал бы реальным поводом для деэскалации ситуации в регионе и успешного выполнения Минских соглашений. Именно такое решение проблемы мог предложить президент Франции Эмманюэль Макрон во время встреч с лидерами других стран, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

«Новое в этой всей возне вокруг визита — это то, что начались разговоры о финляндизации (отказ от доли суверенитета ради гарантий собственной безопасности — Прим. ред.). Просто это не выглядит реалистичным. Но это было бы реальным поводом, чтобы продвинуться по пути Минских соглашений», — выразил мнение эксперт в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и украинским лидером Владимиром Зеленским. Диалог с Путиным он назвал содержательным и насыщенным, а Зеленскому напомнил о «нормандском формате» как о единственном пути выхода из кризиса.

kremlin.ru / Администрация президента России

Незадолго до этого ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что власти Украины попросили США разметить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Вооружение предназначено для перехвата баллистических ракет средней и большой дальности, в том числе в верхних слоях атмосферы.

Если Киев получит желаемое, то входящая в комплекс радиолокационная станция позволит отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью России, поделился опасениями собеседник агентства.

Впрочем, Погребинский убежден, что предполагаемая сделка США и Украины ограничится разговорами. Ведь американцы понимают, что такой шаг для Москвы неприемлем и будет расценен как нарушение всех возможных границ и красных линий.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Если они там совсем с ума сойдут в Конгрессе, это может кончиться, как эксперименты с созданием объекта в Ираке, который Израиль расценил как возможность начать производство ядерного оружия и в итоге разбомбил этот объект. Если американцы хотят чего-то подобного, то они это получат. И поэтому думаю, что они на это не пойдут», — не сомневается политолог.

Тем не менее отношения России с США и НАТО сейчас находятся в фазе «повышения ставок», отметил Погребинский. Если предложения Москвы по гарантиям безопасности не будут рассмотрены, то она предъявит Западу серьезный аргумент, который должен остановить процесс эскалации ситуации на Украине.

На переговорах с Макроном Путин заявил, что урегулировать кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений, даже если власти Украины не устраивают эти договоренности. При этом Зеленский отмечал, что ему не нравится ни один пункт договора. На это российский лидер отреагировал фразой: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».