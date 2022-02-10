Леонков объяснил, как американцы собираются использовать истерию вокруг Украины

Война на Украине уничтожит европейскую экономику, поэтому она не нужна Европе. Но в большой провокации заинтересованы американцы и британцы, так как для них это единственный способ продолжать оказывать на Европу влияние.

Такое мнение высказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, слова которого приводит издание NewsFront.

По словам Леонкова, локомотивами истерии, нагнетаемой в последние месяцы вокруг Украины, являются Соединенные Штаты Америки и Великобритания, и они же поставляют Киеву вооружения, хотя ни Вашингтону, ни Лондону Украина не нужна.

«Надо понимать, что на карту поставлена не независимость, не существование Украины, здесь другое – проект, в который они восемь лет вкладывали средства, силы под название «Аннексия Крыма» закрылся. Этим Европу уже не напугаешь, Европа от нас (от России) не отвернется, она будет с нами сотрудничать. Поэтому нужна новая цель, более страшная – целая страна. И чем кровавей это произойдет, тем лучше», — объясняет военный эксперт.

И если это произойдет, американцы смогут продолжить запугивать Европу, аргументируя тем, что Россия «съела, пережевала Украину», и европейские страны якобы могут стать следующими, а Соединенные Штаты «на белом коне» их спасают.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время Европа уже не справляется с беженцами из стран Ближнего Востока. Из-за экономических санкций против России, к которым европейцы присоединились под давлением американцев, у Европы уже нет возможности создавать больше рабочих мест, чтобы занять прибывающих беженцев работой. Если в результате войны с Украины в Европу ринется пять миллионов украинских беженцев, европейская экономика этого не выдержит и будет уничтожена.

Поэтому Европа действительно не заинтересована в войне на Украине.

«При больших раскладах европейцы только проигрывают. У них слишком много минусов от того, что они делали под командованием американцев. Поэтому Европа ускользает из рук американцев и британцев, и тем нужно что-то сделать. И единственный инструмент, который у них остался – это масштабная провокация на Украине», — заключил военный эксперт.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в начале войны на Украине, и если бы ситуация зависела только от Москвы, никакой войны бы не было.