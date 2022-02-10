Родственника петербургского экс-депутата Резника осудили по делу о наркотиках

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор родственнику экс-депутата Максима Резника Ивану Дорофееву по делу о наркотиках.

Мужчину признали виновным в хранении запрещенных веществ без цели сбыта. Он получил один год и девять месяцев лишения свободы, но был освобожден с учетом времени, проведенного в СИЗО во время следствия.

Обыск в квартире Дорофеева прошел весной 2021 года. В этот момент там находился Резник — по словам понятых, он выложил банки, в которых позднее обнаружили марихуану, передает Telegram-канал «Ротонда».