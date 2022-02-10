Ведьма Алена Полынь обвинила шоу «Битва экстрасенсов» в обесценивании магии

Телешоу из разряда «Битвы экстрасенсов» обесценивают магию, поэтому ни один уважающий себя человек не станет принимать в них участие.

Участники подобных передач являются просто хорошими психологами. Таким мнением поделилась создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

«Представьте, как два специалиста соревнуются, кто из них лучше проведет операцию. Нормального хирурга такое предложение оскорбит, поэтому подобные передачи, к сожалению, нередко популяризируют мошенников», — объяснила она в беседе с Федеральным агентством новостей.

Из-за подобных телепередач многие начинают думать, что магия — это просто, достаточно лишь «взмахнуть волшебной палочкой». Кроме того, такие телешоу негативно сказываются на репутации людей, практикующих магию, добавила Полынь.

«Можно четко сказать, что ни один уважающий себя человек силы не пойдет на шоу именно состязаться с кем-то, а не рассказывать о своих знаниях, не обучать чему-то, чтобы помочь обычным людям узнать что-то полезное для себя. Устраивать из этого шоу — неправильно, это и так понятно», — подчеркнула ведьма.

По ее словам, нет никаких шансов на то, чтобы увидеть на таких проектах настоящего мага. Передача уже стала бизнесом, популяризирующим обычных мошенников.