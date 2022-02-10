Профессор Кропачев возглавит Общественный совет при Минюсте РФ

Советский и российский юрист, доктор юридических наук, профессор Николай Кропачев станет руководителем Общественного совета при Министерстве юстиции РФ, пишет Федеральное агентство новостей.

Известно, что Кропачев в 1981 году окончил Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова по специальности «правоведение».

Заместителем руководителя общественного совета выбран российский предприниматель, адвокат, политический и государственный деятель Владимир Плигин.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ сформировало новый Общественный совет для обеспечения гражданского контроля за его деятельностью. Перечень задач социального института был установлен ведомственным письмом.