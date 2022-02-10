Диетолог Гинзбург рекомендовал есть барбарис и чеснок для профилактики развития рака

Рацион питания человека оказывает значительное влияние на состояние его здоровья. Как утверждает врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, особую пользу несут барбарис и чеснок.

Специалист подчеркнул, что употребление барбариса и чеснока способствует профилактике развития онкологических заболеваний, в частности колоректального рака. Полезными также являются ферментированные овощи. Они помогают снизить вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также Гинзбург советует употреблять кисломолочные продукты, укрепляющие кишечную микрофлору.

«За микрофлорой надо следить и ухаживать. Для этого нужно включить в рацион не менее двух порций кисломолочных продуктов в сутки с коротким сроком годности», — объяснил он в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Как утверждает диетолог Алексей Ковальков, употребление отрубей позволяет эффективно бороться с излишками холестерина. Он советует есть как минимум 50 граммов отрубей в день для укрепления здоровья.